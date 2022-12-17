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Миодраг Божович: на ЧМ-2022 больше всех удивила сборная Франции

Миодраг Божович: на ЧМ-2022 больше всех удивила сборная Франции
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Футбольный тренер Миодраг Божович рассказал, какая сборная больше всего удивила его на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Кто больше всех удивил в Катаре? Франция. У французов было много трудностей по ходу турнира, много травм, но они справились со всем. Теперь они в финале», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Напомним, сборная Франции в финале ЧМ-2022 сыграет с национальной командой Аргентины.

Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» и начнётся в 18:00 мск. Франция — действующий победитель турнира.

В матче за третье место встретится сборные Марокко и Хорватии. Этот матч состоится 17 декабря. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

Расписание ЧМ-2022
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