Миодраг Божович: на ЧМ-2022 больше всех удивила сборная Франции
Поделиться
Футбольный тренер Миодраг Божович рассказал, какая сборная больше всего удивила его на чемпионате мира по футболу в Катаре.
«Кто больше всех удивил в Катаре? Франция. У французов было много трудностей по ходу турнира, много травм, но они справились со всем. Теперь они в финале», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».
Напомним, сборная Франции в финале ЧМ-2022 сыграет с национальной командой Аргентины.
Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» и начнётся в 18:00 мск. Франция — действующий победитель турнира.
В матче за третье место встретится сборные Марокко и Хорватии. Этот матч состоится 17 декабря. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
03:48
-
03:31
-
03:24
-
03:18
-
03:11
-
02:57
-
02:48
-
02:45
-
02:44
-
02:42
-
02:38
-
02:14
-
02:07
-
01:54
-
01:51
-
01:34
-
01:00
-
00:55
-
00:48
-
00:37
-
00:27
-
00:21
-
00:06
-
00:01
- 16 декабря 2022
-
23:54
-
23:44
-
23:40
-
23:27
-
23:20
-
23:19
-
23:14
-
23:06
-
23:05
-
22:46
-
22:39
Партнерский контент