Миодраг Божович: на ЧМ-2022 больше всех удивила сборная Франции

Футбольный тренер Миодраг Божович рассказал, какая сборная больше всего удивила его на чемпионате мира по футболу в Катаре.



«Кто больше всех удивил в Катаре? Франция. У французов было много трудностей по ходу турнира, много травм, но они справились со всем. Теперь они в финале», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».



Напомним, сборная Франции в финале ЧМ-2022 сыграет с национальной командой Аргентины.



Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» и начнётся в 18:00 мск. Франция — действующий победитель турнира.



В матче за третье место встретится сборные Марокко и Хорватии. Этот матч состоится 17 декабря. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.