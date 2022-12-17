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Роналду и еще 6 игроков сборной Португалии не прокомментировали уход тренера Сантуша

Роналду и еще 6 игроков сборной Португалии не прокомментировали уход тренера Сантуша
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Нападающий Криштиану Роналду и еще 6 игроков Португалии не поблагодарили бывшего главного тренера сборной Фернанду Сантуша публично.

68-летний специалист покинул пост главного тренера сборной после 8 лет работы с командой.

Из 26 футболистов, вызванных Сантушем на чемпионат мира — 2022, на данный момент 7 человек никак не прокомментировали уход тренера, сообщает Record. Среди них: Криштиану Роналду, Диогу Кошта, Жозе Са, Антониу Силва, Жоау Пальинья, Рубен Невеш и Рафаэл Леау.

Первым Фернанду Сантуша поблагодарил защитник Пепе, выпустивший публикацию в социальной сети. Затем его примеру последовали полузащитники Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш и другие игроки.

Сборная Португалии покинула чемпионат мира — 2022 в четвертьфинальном матче с Марокко (0:1).

Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии:

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