Сантуш прокомментировал уход с поста главного тренера сборной

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал свой уход из национальной команды.

«Я ухожу из сборной с чистым сердцем, быть наставником национальной команды — это привилегия. Я достиг своей цели, став главным тренером.



Хочу поблагодарить всех футболистов, с которыми я работал все это время. Я всегда руководствовался решениями, которые могут помочь команде выиграть. Теперь я стану одним из миллионов болельщиков, которые болеют за команду», – приводит слова Сантуша Record.

68-летний специалист возглавлял португальскую команду с 2014 года. Под его руководством Португалия стала также победителем Лиги наций УЕФА в 2019 году.

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