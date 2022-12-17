Финальный поединок ЧМ-2022 посетят 50 тысяч аргентинских и 6 тысяч французских фанатов

Финал чемпионата мира – 2022 в Катаре между сборными Франции и Аргентины соберёт 50 тысяч аргентинских и 6 тысяч французских болельщиков. Об этом сообщает L'Equipe.

Стадион «Лусаил Айконик», который примет заключительную встречу мирового первенства, в общей сложности вмещает в себя 88966 зрителей.

По ходу мундиаля на всех матчах бело-голубых практически подавляющее большинство зрителей поддерживало южноамериканцев. Исключением, по некоторым данным, можно назвать лишь одну встречу, Аргентина – Мексика, во время которой на трибунах арены «Лусаил Айконик» просматривалось примерное равенство в количестве фанатов.

Противостояние Аргентина – Франция состоится 18 декабря. Стартовый свисток арбитра Шимона Марциняка прозвучит в 18:00 мск.

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Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча. Видеоролик: