Финальный поединок ЧМ-2022 посетят 50 тысяч аргентинских и 6 тысяч французских фанатов

Финал чемпионата мира – 2022 в Катаре между сборными Франции и Аргентины соберёт 50 тысяч аргентинских и 6 тысяч французских болельщиков. Об этом сообщает L'Equipe.
Стадион «Лусаил Айконик», который примет заключительную встречу мирового первенства, в общей сложности вмещает в себя 88966 зрителей.
По ходу мундиаля на всех матчах бело-голубых практически подавляющее большинство зрителей поддерживало южноамериканцев. Исключением, по некоторым данным, можно назвать лишь одну встречу, Аргентина – Мексика, во время которой на трибунах арены «Лусаил Айконик» просматривалось примерное равенство в количестве фанатов.
Противостояние Аргентина – Франция состоится 18 декабря. Стартовый свисток арбитра Шимона Марциняка прозвучит в 18:00 мск.
Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча. Видеоролик:
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