«Арсенал» интересуется Адриеном Рабьо
Поделиться
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает 90min.
По информации источника, в услугах 27-летнего французского футболиста заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Представители лондонского «Арсенала» находятся в постоянном контакте с окружением Рабьо. Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в «Барселону».
Напомним, Рабьо выступает за туринский «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, забил три гола и отдал две результативные передачи. На данный момент Рабьо находится в расположении сборной Франции на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Новость по темеАдриен Рабьо может перейти в «Барселону»
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
11:29
-
11:24
-
11:14
-
10:58
-
10:57
-
10:55
-
10:42
-
10:39
-
10:25
-
10:15
-
09:57
-
09:54
-
09:53
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:06
-
09:00
-
08:45
-
08:27
-
08:00
-
07:41
-
06:52
-
06:26
-
06:24
-
06:15
-
05:55
-
05:25
-
05:24
-
05:10
-
04:57
-
04:54
Партнерский контент