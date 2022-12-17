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«Арсенал» интересуется Адриеном Рабьо

«Арсенал» интересуется Адриеном Рабьо
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает 90min.

По информации источника, в услугах 27-летнего французского футболиста заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Представители лондонского «Арсенала» находятся в постоянном контакте с окружением Рабьо. Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в «Барселону».

Напомним, Рабьо выступает за туринский «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, забил три гола и отдал две результативные передачи. На данный момент Рабьо находится в расположении сборной Франции на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

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