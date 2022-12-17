Мостовой предположил, что сборная Марокко обыграет Хорватию, если сыграет как в полуфинале

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за третье место ЧМ-2022 Хорватия — Марокко.

«Верю ли в то, что Марокко может обыграть Хорватию в матче за третье место? Почему бы и нет, если будут играть, как вчера. Хотя точно так же и хорваты могут обыграть Марокко, несмотря на поражение от Аргентины 0:3. А кто игру смотрел, скажет, что игра была ничейной. Ещё и пенальти был несправедливый», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч чемпионата мира — 2022 Хорватия — Марокко состоится сегодня, 17 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Начало встречи — в 18:00 мск. Завтра, 18 декабря, состоится финал турнира, в котором встретятся Франция и Аргентина.