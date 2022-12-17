Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча Хорватия — Марокко за 3-е место на ЧМ-2022

Известный российский тренер Валерий Газзаев рассказал, чего ожидает от матча за третье место чемпионата мира — 2022 Хорватия — Марокко.

«Сложно сказать, кто победит в матче за третье место. Кажется, что Хорватия является фаворитом. Но на самом деле сборная Марокко прошла несколько хороших сборных, тем самым подтвердив уровень своих притязаний. Многие игроки марокканской сборной стали открытием чемпионата мира», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч чемпионата мира — 2022 Хорватия — Марокко состоится сегодня, 17 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Начало встречи — в 18:00 мск. Завтра, 18 декабря, состоится финал турнира, в котором встретятся Франция и Аргентина.