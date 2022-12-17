Сын Марадоны: я уверен, что папа гордится сборной Аргентины на ЧМ там, на небесах

Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны Диего-младший выразил уверенность, что аргентинец гордился бы нынешней сборной страны на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я схожу с ума на этом чемпионате мира, я смотрю все матчи, читаю все новости… Хочу, чтобы аргентинцы получили третью звезду на футболку, потому что они этого заслуживают. Они отдадут все свои силы ради Аргентины и, я надеюсь, смогут победить.

Я убеждён в том, что мой папа гордится тем, как они защищают цветы сборной, их желанием биться за Аргентину. Уверен, что он гордится ими там, на небесах.

Пришло время насладиться игрой Месси так же, как мы наслаждались игрой моего старика. Месси нужно наслаждаться. Я не люблю их сравнивать, потому что для этого нет оснований. Если мы одержим победу, то их истории будут похожи. Мне очень нравится фотография, которая гуляет по Сети, где мой папа и Месси обнимаются. Я буду очень рад, если Месси выиграет чемпионат мира. Я его поклонник номер один и буду всегда любить его», — приводит слова сына Марадоны Marca.

Финал чемпионата мира пройдёт завтра, 18 декабря. Аргентина сыграет с Францией. Начало матча запланировано на 18:00 мск.

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