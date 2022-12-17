Шишкин: марокканцы вошли в историю. Если возьмут третье место на ЧМ, будет сенсация

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча за третье место на чемпионате мира, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко. Игра состоится сегодня, 17 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.
«Я бы не сказал, что матч за третье место не нужен, формат чемпионата мира и чемпионата Европы отличается. Я бы его проводил, потому что он набрал хорошую историю. Обычно игры за третье место достаточно результативные, казалось бы, результат не влияет, но в сегодняшней паре будет смысл результата, особенно для марокканцев. Они и так вошли в историю, но если возьмут третье место, это будет сенсация.
Думаю, марокканцам больше нужно, чем хорватам, потому что те в финале играли на прошлом чемпионате. Для марокканцев результат будет более интересен», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 17 декабря 2022
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