Роналдиньо: Аргентина выиграет ЧМ, Месси уничтожит Францию

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси сможет принести победу аргентинцам в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре над Францией.
«Почему я поддерживал Аргентину в матче с Хорватией, когда большинство бразильцев были против? Их также поддерживал и Пеле. Нас с Пеле уже достаточно (смеётся). Как я мог сидеть с каменным лицом, наблюдая спектакль?! Разумеется, болел за своих друзей. Это мне никто не может запретить. Мой дорогой друг Месси — больше чем футболист. Я дорожу нашими отношениями и всегда стараюсь передать ему частичку своей энергии. Непременно хочу подойти к нему после финала и поздравить.
Не сомневаюсь ни на минуту, что Аргентина выиграет чемпионат мира. Месси уничтожит Францию. Счёт будет в пользу аргентинцев, они выиграют Кубок мира.
Что, если победит Франция? Нет. Я же болею против них», — приводит слова Роналдиньо «Российская газета».
Финал турнира в Катаре пройдёт завтра, 18 декабря. Стартовый свисток в матче Аргентины и Франции прозвучит в 18:00 мск.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси
- 17 декабря 2022
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