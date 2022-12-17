Рамос — Модричу: живая легенда! Ты всегда будешь в моей команде, брат

Испанский защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос обратился к полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу после матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с Аргентиной (0:3).



«Живая легенда! Ты всегда будешь в моей команде, брат. Снова ты устроил настоящий сольный концерт», — написал Рамос на своей странице в социальных сетях.



Напомним, сборная Хорватии сыграет в матче за третье место ЧМ-2022 с национальной командой Марокко. Встреча состоится сегодня, 17 декабря. Начало игры — в 18:00 мск.



Финал чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция пройдёт завтра, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, завоевавшая титул на турнире 2018 года, который проходил в России.