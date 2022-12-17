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Кузнецов: для Месси финал – последний шанс показать, что он такой же великий, как Марадона

Кузнецов: для Месси финал – последний шанс показать, что он такой же великий, как Марадона
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

«В финале будет очень интересное противостояние. У Франции очень хороший подбор футболистов. С другой стороны, у Аргентины подрастающая молодёжь, которая очень прилично выглядит на чемпионате мира. Они показали, что в будущем это будет боеспособный коллектив.

У французов есть Жиру, Гризманн. Не думаю, что эти люди будут играть на следующем чемпионате мира, так же как и Месси. Поэтому для них это последний шанс: у одних – стать чемпионами мира дважды подряд, у Месси – показать, что он такой же великий, как Марадона, что при нём команда тоже выиграла чемпионат мира.

Жду очень интересный матч. Думаю, будет забито больше двух голов, и те и те забьют. Для меня вывеска Аргентина – Франция – счастье смотреть такой футбол», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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