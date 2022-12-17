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Скалони: у нас лучшие в мире болельщики. Жаль, что не все попадут на стадион

Скалони: у нас лучшие в мире болельщики. Жаль, что не все попадут на стадион
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о болельщиках команды.

«Всё, чем живут в Аргентине, — это часть нашей культуры, всё, что нас окружает, эмоции, которые испытывают люди. У нас лучшие в мире болельщики, которым нужна радость. Мы дарим её им. Разве это не трогательно?

Люди счастливы. И то, что они были счастливы на этом чемпионате мира, прекрасно. Жаль, что не все могут присутствовать на игре. Я бы хотел, чтобы все были там, но у стадиона есть ограниченная вместимость. Я нахожусь там, где хотел бы оказаться любой аргентинец», — приводит слова Лионеля Скалони Mundo Deportivo.

Аргентина сыграет в финале ЧМ со сборной Франции. Встреча состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик». Начало матча — в 18:00 мск.

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