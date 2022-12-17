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Голы Холанда и Де Брёйне принесли «Ман Сити» победу над «Жироной» в товарищеском матче

Голы Холанда и Де Брёйне принесли «Ман Сити» победу над «Жироной» в товарищеском матче
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Сегодня, 17 декабря, во время перерывов клубных соревнований, состоялся товарищеский матч между «Манчестер Сити» и испанской «Жироной». Встреча прошла на стадионе «Академи» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск.

«Горожане» быстро вышли вперёд: уже на пятой минуте полузащитник Кевин Де Брёйне сумел реализовать голевой момент и открыть счёт. На 18-й минуте манкунианцы вновь забили — на этот раз отличился норвежский форвард Эрлинг Холанд, а Кевин Де Брёйне ассистировал ему. После этого игра успокоилась, и до самого финального свистка голов больше не было. Таким образом, «Манчестер Сити» добился уверенной победы со счётом 2:0.

Матч с «Жироной» был последним для «горожан» в рамках международного перерыва. Уже 22 декабря команда сыграет с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 декабря 2022, суббота. 16:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Де Брёйне – 5'   2:0 Холанд – 18'
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