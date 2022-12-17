Названы игроки, которых «Атлетико» не продаст зимой ни при каких обстоятельствах

Стали известны фамилии четверых футболистов, с которыми мадридский «Атлетико» точно не готов расстаться в ближайшее трансферное окно.

Голкипер Ян Облак, вероятно, является наиболее неприкасаемым. Он способен приносить команде очки в тяжёлых матчах. Также клуб не намерен расставаться с Антуаном Гризманном, который показывает хорошую игру на ЧМ-2022. Помимо Облака и Гризманна, главный тренер Диего Симеоне точно хочет сохранить Коке, являющегося капитаном команды, и левого защитника Рейнилду Мандава. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Fichajes. Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов расстаться с Жоау Феликсом и Матеусом Куньей.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Атлетико» располагается на четвёртой строчке в таблице, набрав 24 очка за 14 матчей.