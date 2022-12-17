Хорватия — Марокко: Ашраф Дари сравнял счёт на девятой минуте встречи

Сегодня, 17 декабря, проходит матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором играют сборные Хорватии и Марокко. Команды встречаются на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте марокканцы убежали в опасную атаку. Последовал навес в штрафную, где никем не прикрытый Ашраф Дари головой замкнул передачу, отправив мяч в ворота — 1:1.

Сборные Хорватии и Марокко вышли из одной группы, опередив национальные команды Бельгии и Канады. Матч между хорватами и марокканцами на групповом этапе завершился вничью со счётом 0:0. В полуфинале «шашечные» разгромно уступили Аргентине (0:3), а африканская сборная проиграла Франции (0:2).