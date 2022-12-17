Хорватия — Марокко: Оршич вывел «шашечных» вперёд на 42-й минуте

Сегодня, 17 декабря, проходит матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором играют сборные Хорватии и Марокко. Команды встречаются на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 42-й минуте встречи хорватская команда организовала опасную атаку, после серии передач мяч оказался на левом фланге. Нападающий Мислав Оршич вместо паса на партнёров ударил по воротам, и мяч с рикошетом от штанги залетел прямо в створ — 2:1.
Сборные Хорватии и Марокко вышли из одной группы, опередив национальные команды Бельгии и Канады. Матч между хорватами и марокканцами на групповом этапе завершился вничью 0:0. В полуфинале «шашечные» разгромно уступили Аргентине (0:3), а африканская сборная проиграла Франции (0:2).
- 17 декабря 2022
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