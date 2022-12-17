Йошко Гвардиол признан лучшим игроком матча Хорватия — Марокко

Сегодня, 17 декабря, состоялся матча за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Хорватия обыграла Марокко со счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали. Лучшим игроком встречи был признан центральный защитник «шашечных» Йошко Гвардиол.

Защитник стал автором первого гола в этой встрече, когда на пятой минуте сумел забить головой в падении после передачи вингера Ивана Перишича. Также на Гвардиоле не назначили 11-метровый удар за фол в середине второго тайма.

Йошко Гвардиол провёл на турнире все семь встреч, в которых ни разу не был заменён. Гол в ворота сборной Марокко стал для защитника единственным результативным действием на этом турнире.

Новость по теме Гвардиол побил достижение Олича и стал самым молодым автором гола Хорватии в истории ЧМ

Кнолль случайно попала мячом между ног хорватскому фанату