Гвардиол побил достижение Олича и стал самым молодым автором гола Хорватии в истории ЧМ

Сегодня, 17 декабря, проходит матч за третье место чемпионата мира между сборными Марокко и Хорватии. В самом начале встречи, на 5-й минуте, за «шашечных» отличился защитник Йошко Гвардиол. Как сообщает статистический портал Opta Sport, игрок стал самым молодым автором гола Хорватии в истории мундиалей — на данный момент ему 20 лет и 328 дней.

Гвардиол превзошёл достижение нападающего Ивицы Олича, бывшего игрока и тренера ЦСКА, который в возрасте 22 лет и 267 дней забил в ворота сборной Италии на чемпионате мира 2002 года — тот матч завершился со счётом 2:1 в пользу «шашечных».

Для Гвардиола матч с Марокко за бронзовую медаль уже седьмой по ходу данного турнира. Во всех встречах защитник выходил в стартовом составе. Забитый мяч в ворота марокканской сборной стал для него первым результативным действием на этом соревновании.