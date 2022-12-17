Канчельскис: Марокко на ЧМ-2022 прыгнуло выше головы. Показали мощь африканского футбола

Бывший российский нападающий Андрей Канчельскис поделился эмоциями от просмотра матча за третье место между Марокко и Хорватией (1:2).

«Хорватия играла значительно лучше Марокко сегодня, заслуженная победа. Они изначально и были фаворитами в этой игре, результат закономерен. У марокканцев много игроков выбыло из строя по ходу турнира. Марокко прыгнуло выше головы на этом мундиале, а в против хорватов решил опыт.



Сборной Марокко не хватило на всю дистанцию. Но они огромные молодцы. Обыграть на Чемпионате Мира испанцев и португальцев — дорого стоит! Они показали всю мощь африканского футбола», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сборная Хорватии второй чемпионат мира подряд уезжает с чемпионата мира c медалями. На турнире в России хорваты завоевали серебро.