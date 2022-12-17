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Хорватия впервые за 24 года выиграла матч плей-офф крупного турнира в основное время

Хорватия впервые за 24 года выиграла матч плей-офф крупного турнира в основное время
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Сегодня, 17 декабря, состоялся матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Хорватии и Марокко. Команды встретились на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Хорватия победила со счётом 2:1 и стала бронзовым призёром ЧМ-2022.

Хорватия впервые с 1998 года выиграла в основное время матч плей-офф крупного турнира (ЧМ и Евро). На ЧМ-1998 хорваты обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. После этого хорваты не могли выиграть в основное время в семи матчах плей-офф чемпионатов мира и в трёх матчах плей-офф чемпионатов Европы.

В плей-офф нынешнего мирового первенства Хорватия обыграла по пенальти сборные Японии и Бразилии, а затем уступила Аргентине в полуфинале.

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