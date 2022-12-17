Хорватия проиграла лишь два из 14 матчей на двух последних ЧМ
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Сегодня, 17 декабря, состоялся матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Хорватии и Марокко. Команды встретились на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Хорватия победила со счётом 2:1 и стала бронзовым призёром ЧМ-2022.
Таким образом, Хорватия проиграла лишь в двух встречах на двух последних чемпионатах мира. В 2018 году «шашечные» уступили в финале сборной Франции со счётом (2:4), а на нынешнем мундиале проиграла Аргентине в полуфинале (0:3).
Сборная Хорватии вышла в плей-офф ЧМ-2022, заняв второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала хорваты обыграли японцев, а в четвертьфинале прошли Бразилию.
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