Арбитр Федотов: на матч за третье место ЧМ можно было и Чебана поставить — он бы справился

Российский судья Игорь Федотов прокомментировал работу главного арбитра Абдулрахмана Аль-Джассима, который обслуживал матч за третье место между сборными Хорватии и Марокко.
«По видео невозможно понять, был контакт между Амрабатом и Гвардиолом или нет. Однако хорват отставил правую ногу в сторону, он симулировал. Следовало показать жёлтую карточку за симуляцию. Но не показал – ладно.
Второй момент: на 75-й минуте, у штрафной Хорватии. Повторы снова плохие. Но если нарушение и было, то было до штрафной. Катарский судья, конечно, просто ни о чём. Можно было и Чебана поставить, он бы справился», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч за бронзовые медали международного первенства завершился со счётом 2:1 в пользу футболистов сборной Хорватии.
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