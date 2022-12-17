Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Силкин: абсолютно заслуженная бронза для сборной Хорватии. Они были лучше Марокко

Сергей Силкин: абсолютно заслуженная бронза для сборной Хорватии. Они были лучше Марокко
Комментарии

Бывший российский футболист Сергей Силкин прокомментировал победу сборной Хорватии в матче за третье место на ЧМ-2022.

«Абсолютно заслуженная бронза для сборной Хорватии. Молодцы, выиграли по игре, были лучше! Создали моменты — воспользовались своими шансами. У Марокко были какие-то подходы, но реализация подвела. Сказались опыт и мастерство хорватов. Подбор игроков у Хорватии гораздо лучше», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сегодня, 17 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» состоялся матч за третье место на чемпионате мира в Катаре, в котором встречались сборные Хорватии и Марокко. Игра завершилась победой хорватской команды со счётом 2:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022