Сергей Силкин: абсолютно заслуженная бронза для сборной Хорватии. Они были лучше Марокко

Бывший российский футболист Сергей Силкин прокомментировал победу сборной Хорватии в матче за третье место на ЧМ-2022.

«Абсолютно заслуженная бронза для сборной Хорватии. Молодцы, выиграли по игре, были лучше! Создали моменты — воспользовались своими шансами. У Марокко были какие-то подходы, но реализация подвела. Сказались опыт и мастерство хорватов. Подбор игроков у Хорватии гораздо лучше», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сегодня, 17 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» состоялся матч за третье место на чемпионате мира в Катаре, в котором встречались сборные Хорватии и Марокко. Игра завершилась победой хорватской команды со счётом 2:1.