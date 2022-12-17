«Мы не попали в финал, но уезжаем домой победителями». Модрич — о бронзе Хорватии на ЧМ

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал завоевание бронзовых медалей чемпионата мира в Катаре после победы над Марокко (2:1).

«Да, на поле было видно, как мы праздновали. Это действительно много значит — выиграть две медали за два чемпионата мира. Это что-то очень важное и очень большое для Хорватии. Теперь нельзя говорить о Хорватии как о команде, которая делает что-то раз в 20 лет. Я думаю, что благодаря двум последним чемпионатам мира мы поставили Хорватию в один ряд с другими отличными командами, и мы очень счастливы. Попасть в финал нам не удалось, но мы отправились домой победителями, что тоже очень важно», — приводит слова Модрича Marca.

На прошлом чемпионате мира, который проходил в 2018 году в России, Хорватия дошла до финала турнира, где уступила Франции со счётом 2:4.