Источник: Хави попросил Бускетса рассмотреть продление контракта с «Барселоной»
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может продлить контракт с испанской командой. Об этом его попросил главный тренер сине-гранатовых Хави. Об этом сообщает журналист Габриэл Санс в «Твиттере».
По сведениям источника, 34-летний Бускетс как минимум рассмотрит подобное предложение. Если Серхио откажется от предложения, то он перейдёт на правах свободного агента в клуб МЛС «Интер Майами».
Серхио Бускетс выступает за «Барселону» с 2005 года. Он выиграл в клубном футболе все турниры, в которых принимал участие, кроме Лиги Европы. Ранее полузащитник объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Его соглашение с «Барселоной» истекает в конце сезона.
Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией. Видеоролик:
Новость по темеСерхио Бускетс завершил карьеру в сборной Испании
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