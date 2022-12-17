Источник: Хави попросил Бускетса рассмотреть продление контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может продлить контракт с испанской командой. Об этом его попросил главный тренер сине-гранатовых Хави. Об этом сообщает журналист Габриэл Санс в «Твиттере».

По сведениям источника, 34-летний Бускетс как минимум рассмотрит подобное предложение. Если Серхио откажется от предложения, то он перейдёт на правах свободного агента в клуб МЛС «Интер Майами».

Серхио Бускетс выступает за «Барселону» с 2005 года. Он выиграл в клубном футболе все турниры, в которых принимал участие, кроме Лиги Европы. Ранее полузащитник объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Его соглашение с «Барселоной» истекает в конце сезона.

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