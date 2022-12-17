Деян Ловрен высказался о своём будущем в составе «Зенита»

Защитник сборной Хорватии и питерского «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопрос о своём будущем в составе российского клуба.
«Моё будущее в «Зените»? Я ничего не знаю. Должен поговорить с клубом», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков
В нынешнем сезоне чемпионата России хорватский защитник провёл в составе «Зенита» 15 матчей, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Его команда располагается на первой строчке в турнирной таблице.
Сборная Хорватии одержала победу в матче со сборной Марокко со счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира — 2022. Ранее «шашечные» вышли из группы с Марокко, Бельгией и Канадой со второго места, обыграли в матчах плей-офф Японию и Бразилию и уступили Аргентине в полуфинале.
- 17 декабря 2022
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