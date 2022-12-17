Патрис Эвра: игроки «МЮ» не уважают Магуайра. У него есть повязка, но нет статуса лидера

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о проблемах защитника Гарри Магуайра в стане манкунианцев.
«Можно утверждать, что Магуайр ни разу не подвел Англию на чемпионате мира. А Харри может спросить, почему он регулярно играет за сборную, но не в «Манчестер Юнайтед». Я видел футболистов, которые прекрасно играли за сборную, а за клуб – ужасно. Бывало и наоборот. Магуайру нужно обрести ту же веру в тренера и партнеров, что есть у него в сборной.
Его позиции никогда не были устойчивыми после перехода в «МЮ». Даже в качестве капитана он не пользовался уважением и не получал поддержки от других игроков. У него есть повязка, но нет статуса лидера, в отличие от сборной Англии.
«МЮ» нужно помочь Магуайру снова начать играть, а Магуайр должен сказать: «Так, я тут главный, я Харри Магуайр, человек, который никогда не подводил свою страну». Но не увлекаться, потому что есть игроки, которые блистают в сборной, но не в клубе», — приводит слова Эвра Manchester Evening News.
- 17 декабря 2022
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