Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Продажные крысы». Зозуля – о ФИФА, отказавшей Зеленскому в выступлении перед финалом ЧМ

«Продажные крысы». Зозуля – о ФИФА, отказавшей Зеленскому в выступлении перед финалом ЧМ
Комментарии

Украинский нападающий испанского «Райо Махадаонда» Роман Зозуля выступил с обвинениями к ФИФА.

«ФИФА отказала президенту Зеленскому [в желании] выступить перед финалом чемпионата мира с месседжем мира. Но чего ещё можно было ждать от этих продажных крыс?! Когда российскими рублями у них устелены футбольные поля и домашние газоны, они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики».

А Андрей Шевченко фотографируется с президентом ФИФА, который отказал президенту Украины в выступлении перед финалом чемпионата мира. Так, может, Андрей использовал бы свои связи на благо страны и договорился о выступлении президента?!» — написал Зозуля в социальной сети.

Новость по теме
Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022