«Продажные крысы». Зозуля – о ФИФА, отказавшей Зеленскому в выступлении перед финалом ЧМ
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Украинский нападающий испанского «Райо Махадаонда» Роман Зозуля выступил с обвинениями к ФИФА.
«ФИФА отказала президенту Зеленскому [в желании] выступить перед финалом чемпионата мира с месседжем мира. Но чего ещё можно было ждать от этих продажных крыс?! Когда российскими рублями у них устелены футбольные поля и домашние газоны, они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики».
А Андрей Шевченко фотографируется с президентом ФИФА, который отказал президенту Украины в выступлении перед финалом чемпионата мира. Так, может, Андрей использовал бы свои связи на благо страны и договорился о выступлении президента?!» — написал Зозуля в социальной сети.
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