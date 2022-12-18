«Продажные крысы». Зозуля – о ФИФА, отказавшей Зеленскому в выступлении перед финалом ЧМ

Украинский нападающий испанского «Райо Махадаонда» Роман Зозуля выступил с обвинениями к ФИФА.



«ФИФА отказала президенту Зеленскому [в желании] выступить перед финалом чемпионата мира с месседжем мира. Но чего ещё можно было ждать от этих продажных крыс?! Когда российскими рублями у них устелены футбольные поля и домашние газоны, они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики».



А Андрей Шевченко фотографируется с президентом ФИФА, который отказал президенту Украины в выступлении перед финалом чемпионата мира. Так, может, Андрей использовал бы свои связи на благо страны и договорился о выступлении президента?!» — написал Зозуля в социальной сети.

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