Чорлука: если я и Манджукич будем болельщиками на следующем ЧМ, то Хорватия его выиграет

Тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился эмоциями после завоевания третьего места на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Серебро как игроки с Манджукичем, бронза как тренеры, будет золото, если мы будем болельщиками на следующем чемпионате мира», – написал Чорлука в социальной сети.
Хорватская сборная быстро вышла вперёд, когда на пятой минуте после передачи Ивана Перишича защитник Йошко Гвардиол в падении головой переправил мяч в ворота — 1:0. Через две минуты марокканцы сравняли счёт — отличился защитник Ашраф Дари. На 42-й минуте Хорватия снова вышла вперёд благодаря голу с дальней дистанции Мислава Оршича с острого угла. Ассистировал ему Марко Ливайя.
Во втором тайме команды голов не забили, однако по ходу встречи главный арбитр принял спорное решение не назначить пенальти в ворота Марокко за фол на Йошко Гвардиоле. После этого Хорватия могла укрепить своё преимущество, но счёт не изменился. 2:1 — сборная Хорватии стала бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре.
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