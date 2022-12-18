Бензема прекратил всяческие контакты с представителями сборной Франции

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема снова находится не в самых лучших отношениях с персоналом национальной команды.

В преддверии старта чемпионата мира в Катаре 34-летний игрок получил травму, в результате чего покинул расположение «трёхцветных» и был отправлен домой. Как утверждает L’Equipe, обладатель «Золотого мяча» не хотел покидать расположение сборной, однако был вынужден сделать это из-за требования персонала команды. Именно поэтому Карим разозлился на штаб сборной Франции и решил оборвать все контакты с его представителями.

Матч между сборными Франции и Аргентины на стадионе «Лусаил Айконик» состоится сегодня, 18 декабря. Стартовый свисток Шимона Марциняка прозвучит в 18:00 мск.

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