Бензема прекратил всяческие контакты с представителями сборной Франции

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема снова находится не в самых лучших отношениях с персоналом национальной команды.
В преддверии старта чемпионата мира в Катаре 34-летний игрок получил травму, в результате чего покинул расположение «трёхцветных» и был отправлен домой. Как утверждает L’Equipe, обладатель «Золотого мяча» не хотел покидать расположение сборной, однако был вынужден сделать это из-за требования персонала команды. Именно поэтому Карим разозлился на штаб сборной Франции и решил оборвать все контакты с его представителями.
Матч между сборными Франции и Аргентины на стадионе «Лусаил Айконик» состоится сегодня, 18 декабря. Стартовый свисток Шимона Марциняка прозвучит в 18:00 мск.
Беспорядки на улицах Парижа после победы Франции в 1/2 ЧМ-2022. Видеоролик:
- 18 декабря 2022
-
05:34
-
05:16
-
04:57
-
04:54
-
03:56
-
03:43
-
03:21
-
03:02
-
02:40
-
02:29
-
02:04
-
01:57
-
01:24
-
01:01
-
00:47
-
00:35
-
00:23
- 17 декабря 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:34
-
23:26
-
23:24
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:45
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:20