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Радимов — о матчах ЧМ-2022: Роналду был в катастрофической форме, в отличие от Модрича

Радимов — о матчах ЧМ-2022: Роналду был в катастрофической форме, в отличие от Модрича
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался об игре сборной Хорватии на чемпионата мира в Катаре.

«Хорватам даже не прогнозировали выход из группы. Но, по‑моему, главной движущей силой хорватов было то, что Модрич, несмотря на свой возраст, привёл себя в то физическое состояние, которое помогло лидеру команды стать той главной фигурой в центре поля, которая им помогла. Если проводить параллель с Роналду, то Роналду был в катастрофической форме, в отличие от Модрича. Вот вам разница команд», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, сборная Хорватии стала бронзовым призёром чемпионата мира, обыграв в матче за третье место Марокко со счётом 2:1. Сегодня, 18 декабря, состоится финал, в котором сыграют Аргентина и Франция.

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