Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» будет предпринимать новую попытку покупки де Йонга

«Манчестер Юнайтед» будет предпринимать новую попытку покупки де Йонга
Комментарии

Хавбеком «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг по-прежнему интересуется «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы пытались оформить покупку 25-летнего игрока ещё прошлым летом, однако трансфер так и не состоялся. Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг выражает уверенность, что голландец сможет добавить средней линии его команды креатива, информирует Manchester Evening News. Сообщается также, что сам футболист, несмотря на его заявления о желании остаться в стане каталонцев, не против вновь поработать под руководством этого специалиста, с которым он уже знаком, когда был игроком «Аякса».

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 14 встречах за «Барселону», в которых забил 5 голов и отдал столько же ассистов.

Новость по теме
Френки де Йонг: Лионель Месси — лучший игрок всех времён. С ним тяжело справиться

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022