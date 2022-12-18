«Манчестер Юнайтед» будет предпринимать новую попытку покупки де Йонга

Хавбеком «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг по-прежнему интересуется «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы пытались оформить покупку 25-летнего игрока ещё прошлым летом, однако трансфер так и не состоялся. Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг выражает уверенность, что голландец сможет добавить средней линии его команды креатива, информирует Manchester Evening News. Сообщается также, что сам футболист, несмотря на его заявления о желании остаться в стане каталонцев, не против вновь поработать под руководством этого специалиста, с которым он уже знаком, когда был игроком «Аякса».
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 14 встречах за «Барселону», в которых забил 5 голов и отдал столько же ассистов.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:
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