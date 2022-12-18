«Фиорентина» запросит € 40 млн за звезду Марокко Амрабата. Им интересуется «Барселона»
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«Барселона» интересуется полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом. Итальянский клуб готов продать 26-летнего футболиста за € 40 млн. Об этом сообщает Тони Хуанмарти в «Твиттере».
Амрабат ярко выступил на чемпионате мира в Катаре. Марокканец помог своей команде дойти до полуфинала, где его команда проиграла Франции (0:2). В матче за третье место Марокко проиграло Хорватии (1:2).
Рыночная стоимость Амрабата порталом Transfermarkt оценивается в € 10 млн. Такая разница в рыночной и запрашиваемой цене не случайна: за хавбека марокканцев Аззедина Унаи «Анже» просит € 45 млн, хотя его рыночная стоимость составляет € 3,5 млн.
Марокканская девочка поиздевалась над Роналду после вылета c ЧМ. Видеоролик:
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