Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» запросит € 40 млн за звезду Марокко Амрабата. Им интересуется «Барселона»

«Фиорентина» запросит € 40 млн за звезду Марокко Амрабата. Им интересуется «Барселона»
Комментарии

«Барселона» интересуется полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом. Итальянский клуб готов продать 26-летнего футболиста за € 40 млн. Об этом сообщает Тони Хуанмарти в «Твиттере».

Амрабат ярко выступил на чемпионате мира в Катаре. Марокканец помог своей команде дойти до полуфинала, где его команда проиграла Франции (0:2). В матче за третье место Марокко проиграло Хорватии (1:2).

Рыночная стоимость Амрабата порталом Transfermarkt оценивается в € 10 млн. Такая разница в рыночной и запрашиваемой цене не случайна: за хавбека марокканцев Аззедина Унаи «Анже» просит € 45 млн, хотя его рыночная стоимость составляет € 3,5 млн.

Марокканская девочка поиздевалась над Роналду после вылета c ЧМ. Видеоролик:

Новость по теме
Журналист Ди Марцио рассказал, какие клубы могут подписать хавбека Марокко Амрабата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022