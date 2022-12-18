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Экс-футболист Мёрфи: логика говорит, что Франция лучше, но я бы хотел победы Аргентины

Экс-футболист Мёрфи: логика говорит, что Франция лучше, но я бы хотел победы Аргентины
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Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи дал прогноз на финал ЧМ-2022.

«Не думаю, что в этот раз мы увидим семь голов, но ставки настолько высоки, что игра будет очень привлекательной. Момент волшебства может решить исход плотного матча, и весь мир будет ждать его от Месси или Мбаппе.

Мои разум и сердце говорят разные вещи. Логика говорит, что Франция лучше, но я бы хотел победы Аргентины. Из-за Месси и из-за фанатов их сборной, которые внесли огромный вклад на этом турнире. Месси был невероятен в трёх предыдущих матчах и забил в каждом из них. Сможет ли он сделать это в последний раз? Аргентина может надеяться на то, что Мбаппе разрешают концентрироваться только на атаке. Это делает Францию уязвимой на его фланге. Дидье Дешам должен решить этот вопрос, выпустив Маркуса Тюрама на левый фланг и передвинув Мбаппе в центр нападения.

Шансы преподносятся как 50 на 50. Я тоже так думаю. Считаю, Франция победит, но, возможно, судьба преподнесёт Месси этот трофей», — написал Мёрфи в колонке Daily Mail.

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