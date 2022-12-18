Месси и Ди Мария готовы сыграть в финале чемпионата мира
Поделиться
Появилась информация о состоянии игроков сборной Аргентины Лионеля Месси и Анхеля Ди Марии.
Лионель Месси тренировался в субботу и будет участвовать в финальном матче. Анхель Ди Мария, которого ранее беспокоили мышечные повреждения, также готов к игре, сообщает Telefoot. Ранее появлялась информация, что Месси пропустил тренировку сборной Аргентины и готовился индивидуально.
Финал чемпионата мира — 2022 состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по московскому времени. Аргентина и Франция вышли в плей-офф с первых мест в своих группах. В матчах на выбывание аргентинцы обыграли Австралию, Нидерланды и Хорватию, а французы прошли Польшу, Англию и Марокко.
Комментарии
- 18 декабря 2022
-
16:10
-
16:09
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:32
-
15:30
-
15:27
-
15:19
-
15:09
-
14:59
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:06
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:45
-
13:30
-
13:24
-
13:23
-
13:15
Партнерский контент