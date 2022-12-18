Месси и Ди Мария готовы сыграть в финале чемпионата мира

Появилась информация о состоянии игроков сборной Аргентины Лионеля Месси и Анхеля Ди Марии.

Лионель Месси тренировался в субботу и будет участвовать в финальном матче. Анхель Ди Мария, которого ранее беспокоили мышечные повреждения, также готов к игре, сообщает Telefoot. Ранее появлялась информация, что Месси пропустил тренировку сборной Аргентины и готовился индивидуально.

Финал чемпионата мира — 2022 состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по московскому времени. Аргентина и Франция вышли в плей-офф с первых мест в своих группах. В матчах на выбывание аргентинцы обыграли Австралию, Нидерланды и Хорватию, а французы прошли Польшу, Англию и Марокко.