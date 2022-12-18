Тотти: Месси и Мбаппе — инопланетяне. Лео лучший, но он на пару ступенек ниже Марадоны
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Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с Килианом Мбаппе и Диего Марадоной.
«Не могу выбрать между Месси и Мбаппе. Я бы выбрал обоих, если это возможно. Они оба инопланетяне, но для победы на чемпионате мира нужна команда. Лео лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны. Диего уникален. Для меня он и есть футбол.
Каким будет финальный матч? Самым красивым и привлекательным, потому что встречаются две сильнейшие на данный момент команды. Этот матч хотел увидеть весь мир. Играют команды, проявившие больше всего желания, характера и решительности», — приводит слова Тотти Corriere della Sera.
В финале ЧМ-2022 сыграют сборные Аргентины и Франции.
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