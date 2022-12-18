Аргентина — Франция: стартовые составы команд на финал ЧМ-2022
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Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Франции на финальный матч чемпионата мира — 2022. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Аргентины: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.
Сборная Франции: Льорис, Юпамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.
Напомним, за всю историю сборные Франции и Аргентины встретились между собой пять раз. Четыре раза победу одерживали аргентинцы: 1:0 (1930 год), 2:1 (1978), 1:0 (2007) и 2:0 (2009). Франция единственный раз обыграла Аргентину в 2018 году в 1/8 финала чемпионата мира в России (4:3).
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