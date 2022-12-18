Никита Баженов: для Марокко четвёртое место — как первое. Точно останутся в истории ЧМ

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов высказался о сборной Марокко, которая на чемпионате мира в Катаре заняла четвёртое место. Это первая африканская команда, которая сумела пробиться в финал чемпионата мира.
«Мне кажется, матч за третье место удался. Хорваты – более опытная и структурная команда, а Марокко чуть-чуть не хватило как раз этого опыта. Но все на своих местах — хорваты по делу выиграли.
В моём понимании матч за третье место нужен. Не слышал, чтобы как-то высказывались против них. Мне было интересно наблюдать за игрой. Спортивный интерес присутствует, поэтому играть за третье место — очень достойно. Для Марокко четвёртое место — как первое. Не нужно обесценивать успех. Они точно останутся в истории ЧМ», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 18 декабря 2022
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