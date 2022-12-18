Самедов: болел за Марокко в матче с Хорватией. Хотел, чтобы именно они взяли бронзу ЧМ

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался об игре сборной Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре. Марокканцы проиграли Хорватии (1:2).
«Сборная Марокко показала фантастический результат на чемпионате мира в Катаре. Нужно поблагодарить их за отличное выступление. Болел за них в матче с Хорватией. Хотелось, чтобы именно они взяли бронзу. Марокканцы заслуживали медалей на этом турнире, но хорваты оказались сильнее — нужно отдать им должное. Они молодцы, заслуженно победили. Наверное, это поколение можно назвать легендарным. Сборную Хорватии ждут перемены, но эти футболисты добились многого, заслужив уважение. Серебро и бронза чемпионата мира дорогого стоят», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Марокканская девочка поиздевалась над Роналду после вылета c ЧМ. Видеоролик:
- 18 декабря 2022
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