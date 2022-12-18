Линекер: если Месси выиграет мундиаль, это будет самый красивый финал невероятной карьеры

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер в преддверии финала чемпионата мира между Францией и Аргентиной рассказал, кого будет персонально поддерживать в этой встрече.

«Романтик внутри меня будет болеть за Лионеля Месси. Я наслаждался, следя за его карьерой. Я просто хотел бы увидеть его победу, потому что он так много дал футболу! Он доставлял мне удовольствие почти два десятилетия. Я смотрел сотни, сотни и сотни его игр, и не было ни одного матча, даже в его спокойные дни, когда бы я не реагировал: «Как ты это делаешь?» Я думаю, это было бы идеально.

Франция – очень хорошая команда. Я не думаю, что наше мнение о Месси изменится, если он не выиграет чемпионат. Но, если выиграет, это будет самый красивый финал самой невероятной карьеры», — приводит слова Месси официальный сайт ФИФА.