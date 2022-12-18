Касильяс вынес Кубок мира и показал его трибунам перед финалом чемпионата мира в Катаре
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Бывший голкипер мадридского «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс вынес на поле Кубок мира перед финальным матчем чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его сопроводила индийская актриса Дипика Падуконе. В решающей встрече мундиаля сыграют сборные Аргентины и Франции.
Ранее Икер принимал участие в церемонии открытия чемпионата мира — 2018. Его задача также состояла в том, чтобы вынести на поле кубок чемпионата мира. Тогда в Лужниках встречались сборные России и Саудовской Аравии (5:0).
Сборная Франции на стадии плей-офф обыграла команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0). Аргентинцы оказались сильнее Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 пен.) и Хорватии (3:0). Франция является действующим чемпионом мира.
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