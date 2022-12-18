Лионель Месси догнал Пеле по голам на чемпионатах мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, который открыл счёт в финальном матче чемпионата мира с Францией, забил свой 12-й гол на чемпионатах мира. Таким образом, он догнал по этому показателю легендарного бразильца Пеле.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча турнира в Катаре.



Франция и Аргентина по два раза выигрывали титул чемпионов мира. Также двукратным победителем турнира является Уругвай. Рекордсменом по этому показателю является команда Бразилии, на счету которой пять побед. По четыре титула на счету Германии и Италии.



Французы могут защитить титул, который они добыли на прошлом ЧМ в России. Тогда «трёхцветные» в финале обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2.



Аргентинцы свой последний на данный момент титул чемпионов мира завоевали в 1986 году. Тогда южноамериканская команда обыграла сборную ФРГ со счётом 3:2.

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