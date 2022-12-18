Аргентина — Франция: Ди Мария увеличил преимущество аргентинцев на 36-й минуте

В эти минуты проходит финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Франции. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Главный арбитр матча — Шимон Марциняк (Польша). Аргентинцы выигрывают со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария забил второй гол своей команды на 36-й минуте. Месси отпасовал на правый фланг, Мак Аллистер вырезал передачу в штрафную, откуда Ди Мария мастерски пробил мимо вратаря, направив мяч в сетку ворот — 2:0.

Ранее, на 23-й минуте встречи, Месси реализовал пенальти.

Напомним, в полуфинале национальная команда Аргентины обыграла сборную Хорватии со счётом 3:0, а французы одержали победу в матче с командой Марокко (2:0).