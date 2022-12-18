Экс-игрок «Зенита» Паредес — о победе на ЧМ: я и во сне не смог бы увидеть такого
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился эмоциями от победы на чемпионате мира в Катаре, в котором его команда одержала победу над Францией.
«Для этого нет слов. Я и во сне не смог бы увидеть такого. Нужно наслаждаться. Я думал обо всей своей семье, обо всём пройденном пути, о моей жене, о моих родителях, о тех, кто вдохновляет нас с небес, о тех, кто сопровождал нас на протяжении всего цикла...» — приводит слова Паредеса официальный аккаунт сборной в социальных сетях.
Сборная Аргентины дважды вела в счёте по ходу матча, но французская команда сумела сравнять счёт благодаря хет-трику Килиана Мбаппе. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты аргентинской команды — 4:2 (3:3 после овертаймов).
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