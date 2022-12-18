Леонид Федун: видел много финалов ЧМ, но Аргентина — Франция — лучший. Восторг!

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о финальном матче чемпионата мира по футболу, в котором Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти и стала обладателем Кубка мира.

«Возможно, одна из лучших игр, которую я видел в своей жизни. Обычно финалы бывают пресными, но точно не этот. Это лучший финал чемпионата мира, который я видел. Я видел много финалов ЧМ, но Аргентина — Франция — лучший. Восторг!» — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В основное время Франция сумела отыграться со счёта 0:2 благодаря дублю нападающего Килиана Мбаппе. В овертайме команды обменялись голами, а в серии 11-метровых ударов точнее были игроки Аргентины — 4:2.