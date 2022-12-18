Лионель Месси рассказал, продолжит ли он выступление в составе сборной Аргентины

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от победы на чемпионате мира, а также рассказал, что планирует продолжить выступление в составе своей национальной команды.

«Очевидно, я хотел закрыть этим свою карьеру, я больше не могу ни о чем просить. Слава богу, он дал мне всё. Завершение почти моей карьеры таким образом, это впечатляет.

Кубок Америки, чемпионат мира… Это пришло ко мне почти в конце. Я люблю футбол, то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в сборной, в группе, я хочу продолжить выступать ещё несколько игр, будучи чемпионом мира», — приводит слова Месси Tyc Sports.

Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Всего Лионель забил семь мячей по ходу турнира, а также отдал три голевые передачи.