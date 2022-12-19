Джейк Пол: Месси — величайший на все времена

Звёздный американский блогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, прокомментировал результат финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции, который состоялся вчера, 18 декабря, в Катаре.
«Месси – величайший на все времена», – написал Пол в социальных сетях.
Напомним, аргентинцы открыли счёт в матче, на 23-й минуте лидер команды Лионель Месси реализовал пенальти. На 36-й минуте Анхель Ди Мария закрепил преимущество Аргентины, забив после точной передачи Алексиса Мак Аллистера.
На 80-й минуте лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав 11-метровый, после чего, уже спустя минуту, сравнял счёт после передачи Маркуса Тюрама.
В дополнительное время вновь отличились Месси и Мбаппе, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее оказалась сборная Аргентины. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.
35-летний Лионель Месси, для которого завершившееся мировое первенство стало пятым в карьере, был признан лучшим игроком чемпионата.
Как Месси танцевал с Кубком мира на столе:
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