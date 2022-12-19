Чепчугов: Пеле, Марадона и Месси — величайшие футболисты в истории. У Мбаппе все впереди

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал итоги финала чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины оказалась сильнее команды Франции в серии пенальти (4:2).



«В зрелищном финале победил сильнейший! Игра действительно впечатлила обилием голов. Когда после победного полуфинала Лео Месси крепко обнимал каждого игрока, я наслаждался воодушевлением и его теплом к партнерам по команде. Лео Месси — главный кавалер мирового футбола 21 века, он был с ними!



Поздравляю сборную Аргентины с титулом, мечта капитана осуществилась! Величайшие футболисты в истории — Пеле, Марадона и Месси! У Мбаппе все впереди», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира.