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Чепчугов: Пеле, Марадона и Месси — величайшие футболисты в истории. У Мбаппе все впереди

Чепчугов: Пеле, Марадона и Месси — величайшие футболисты в истории. У Мбаппе все впереди
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал итоги финала чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины оказалась сильнее команды Франции в серии пенальти (4:2).

«В зрелищном финале победил сильнейший! Игра действительно впечатлила обилием голов. Когда после победного полуфинала Лео Месси крепко обнимал каждого игрока, я наслаждался воодушевлением и его теплом к партнерам по команде. Лео Месси — главный кавалер мирового футбола 21 века, он был с ними!

Поздравляю сборную Аргентины с титулом, мечта капитана осуществилась! Величайшие футболисты в истории — Пеле, Марадона и Месси! У Мбаппе все впереди», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира.

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