Костылев: Месси — замечательный человек. В отличие от некоторых, которые зазнались

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал итоги финала чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины оказалась сильнее команды Франции в серии пенальти (4:2).



«Похоже на лучший финал в истории. Напряжение и такая кульминация. Я все равно ожидал, что Франция вернется в игру. У них мощная команда, им надо разбежаться. Аргентинцы играли из последних сил, уже задыхались, а французы удачно выпустили свеженьких игроков, и они сделали перелом. Соперники не успевали вернуться назад, и пошли моменты. Как ни держи Мбаппе, все равно где-то момент пропустишь. Такая скорость, с такой силой бьет — он, конечно, великолепный форвард.



Почему Франция не дожала Аргентину? Чемпионат мира проходит после серьезных национальных соревнований. Игроки выжаты. Сейчас есть препараты для восстановления, но это все же живые люди. Невозможно сохранить силы. Особенно звездам, которые обязаны играть все матчи. Аргентина вообще летала в первом тайме, а потом «поплыли», но спасали характер и исполнительское мастерство. Я рад за них.



Месси и был великим. Думаю, что Месси еще поиграет в сборной Аргентины. Он — замечательный человек. Хоть и звезда, но простой и доступный. В отличие от некоторых, которые, мягко говоря, зазнались. Не знаю, что из себя гнёт Роналду,



Аргентинцы — просто молодцы. Я давно их такими не видел. Конечно, велик вклад Месси. Он ведет игру, забивает голы и раздает великолепные передачи. Когда Месси играет, он всегда напрягает соперников. На него дополнительное внимание, а его партнеры чувствуют себя посвободнее на поле и этим пользуются», — приводит слова Костылева «РБ Спорт».



Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира.